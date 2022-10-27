Победа России на Украине лишит США контроля над Европой

США потеряют контроль над Европой после победы России на Украине, считает президент французского аналитического центра Geopragma Кэролайн Галактерос.

«Победа России была бы очень неприятна для Вашингтона, который рискует геополитически "потерять" послушную, но ослабленную и раздробленную Европу», — говорится в статье Галактерос, опубликованной на портале Valeurs Actuelles

Эксперт сомневается в возможности поражения Москвы в военном отношении. Евросоюз же допустил ошибку, сделав ставку на победу в «гонке вооружений», приводит РИА Новости выдержки из материала.

Слабость Европы заключается в неспособности понять, что США использует ее для ослабления России. «Покорность стоит дорого. Порой цена такая астрономическая, что лучше о ней вообще не думать. <…> Франция погрузилась в серьезный экономический кризис», — отметила эксперт.