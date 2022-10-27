НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Советские долги перед гражданами заморозили до 2026 года

Источник:
Sibnet.ru
182 0
Фото: © Sibnet.ru

Госдума приняла закон, который продлевает до 1 января 2026 года приостановку компенсации сбережений, размещенных во вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года.

Законопроект был внесен правительством как дополнение к проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2023–2025 годов, передает ТАСС.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. По подсчетам специалистов, объем средств, необходимый для их погашения, в 2025 году достигнет 68,2 триллиона рублей.

Таких средств у государства нет, поэтому оно продлевает заморозку компенсаций гражданам с 2003 года. Госдума также ожидает от правительства разработки и принятия нормативных правовых актов, позволяющих властям исполнить данные обязательства.

Еще по теме
Россия заболела «банкоматной зависимостью»
Сбербанк подвергся крупнейшей в истории DDoS-атаке
Как рефинансировать микрозайм
Средний доход российских военных вырастет на треть
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Завершающий этап: что принесет осенний коридор затмений 2022 года?
Обсуждение (0)
Картина дня
Африканский лидер передал Зеленскому послание от Путина
Россия отработала нанесение массированного ядерного удара
Советские долги перед гражданами заморозили до 2026 года
Украина объявила тотальную воздушную тревогу
Мультимедиа
Самые красивые женщины мира. ФОТО
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.

Отшельник66

М-да... похоже, насчет интеллектуала я сильно ошибся.