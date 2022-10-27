Советские долги перед гражданами заморозили до 2026 года

Госдума приняла закон, который продлевает до 1 января 2026 года приостановку компенсации сбережений, размещенных во вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года.

Законопроект был внесен правительством как дополнение к проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2023–2025 годов, передает ТАСС.

В 1995 году был принят закон, согласно которому государство гарантирует восстановление и обеспечение сохранности сбережений, помещенных во вклады Сбербанка до 20 июня 1991 года, во вклады по договорам личного страхования и в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР на территории России до 1 января 1992 года.

Восстановление сбережений должно осуществляться переводом их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. По подсчетам специалистов, объем средств, необходимый для их погашения, в 2025 году достигнет 68,2 триллиона рублей.

Таких средств у государства нет, поэтому оно продлевает заморозку компенсаций гражданам с 2003 года. Госдума также ожидает от правительства разработки и принятия нормативных правовых актов, позволяющих властям исполнить данные обязательства.