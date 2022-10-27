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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Стартовали продажи российского электромобиля Evolute

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Evolute

Компания «Моторинвест» объявила старт продаж российского электромобиля Evolute i-Pro. Пока машины доступны у лидеров в семи городах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Симферополе.

В ближайшее время салоны марки откроются в Сочи и Ростове-на-Дону. За единственную комплектацию покупателю придется отдать 2,9 миллиона рублей. У машины 150-сильный электромотор и батарея, которая обеспечивает запас хода в 430 километров.

При приобретении электромобиля в кредит на эту модель действует специальная государственная субсидия в размере 925 тысяч рублей. Таким образом, седан можно купить примерно за 2 миллиона рублей.

Сборка автомобиля ведется на заводе в Липецкой области. Evolute i-Pro представляет собой локализованную версию китайского Dongfeng Aeolus E70. В ближайшее время на предприятии также планируется приступить к сборке кроссоверов Evolute i-Joy и фургонов i-Van.

Тема: Русские машины
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Топ комментариев

mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

d6w58vnowu

то есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.