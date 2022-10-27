Стартовали продажи российского электромобиля Evolute

Компания «Моторинвест» объявила старт продаж российского электромобиля Evolute i-Pro. Пока машины доступны у лидеров в семи городах — Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Симферополе.

В ближайшее время салоны марки откроются в Сочи и Ростове-на-Дону. За единственную комплектацию покупателю придется отдать 2,9 миллиона рублей. У машины 150-сильный электромотор и батарея, которая обеспечивает запас хода в 430 километров.

При приобретении электромобиля в кредит на эту модель действует специальная государственная субсидия в размере 925 тысяч рублей. Таким образом, седан можно купить примерно за 2 миллиона рублей.

Сборка автомобиля ведется на заводе в Липецкой области. Evolute i-Pro представляет собой локализованную версию китайского Dongfeng Aeolus E70. В ближайшее время на предприятии также планируется приступить к сборке кроссоверов Evolute i-Joy и фургонов i-Van.