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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Неожиданный союзник России нашелся на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Ухудшение погодных условий на Украине сыграет на руку российской армии, считают эксперты из Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Осенняя распутница, волны холодных дождей и уменьшение светового дня неизбежно затормозят продвижение украинских вооруженных сил, пишет The Wall Street Journal.

Так, украинские дорогие в ближайшее время станут малопроходимыми, техника начнет выходить из строя. Следом придут морозы и короткий световой день, которые снизят эффективность оружия и разведывательных дронов.

На снегу будут хорошо видны следы бронированных машин, по которым станет возможным проследить за перемещением техники. Костры для обогрева солдат привлекут внимание противника. Усложнится логистика снабжения войск.

Все факторы вместе замедлят темп боевых действий и сделают невозможным продвижение ВСУ уже в ближайшее время. При этом у России на данном этапе стоит задача по защите территории, которая значительно легче, отмечает издание.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

d6w58vnowu

то есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.