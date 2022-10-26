Неожиданный союзник России нашелся на Украине

Ухудшение погодных условий на Украине сыграет на руку российской армии, считают эксперты из Международного института стратегических исследований в Лондоне.

Осенняя распутница, волны холодных дождей и уменьшение светового дня неизбежно затормозят продвижение украинских вооруженных сил, пишет The Wall Street Journal.

Так, украинские дорогие в ближайшее время станут малопроходимыми, техника начнет выходить из строя. Следом придут морозы и короткий световой день, которые снизят эффективность оружия и разведывательных дронов.

На снегу будут хорошо видны следы бронированных машин, по которым станет возможным проследить за перемещением техники. Костры для обогрева солдат привлекут внимание противника. Усложнится логистика снабжения войск.

Все факторы вместе замедлят темп боевых действий и сделают невозможным продвижение ВСУ уже в ближайшее время. При этом у России на данном этапе стоит задача по защите территории, которая значительно легче, отмечает издание.