Анонсирован ремейк игры «Ведьмак»

Фото: © скриншот игры «Ведьмак»
Студия CD Projekt RED анонсировала ремейк игры «Ведьмак» на новейшем движке Unreal Engine 5. Его создадут с нуля, в настоящее время проект находится на ранней стадии разработки.
Представители студии уточнили, что игру анонсировали еще в начале октября — однако тогда она получила кодовое название Canis Majoris. Теперь проект было решено рассекретить.
Непосредственно созданием ремейка займется польская студия Fool's Theory, однако CD Projekt RED будут курировать творческий процесс. Пока никаких подробностей проекта нет — разработчики призвали фанатов набраться терпения.
Оригинальный «Ведьмак» вышел в 2007 году и получил высокие оценки критиков, которые отметили музыкальное сопровождение, качественную графику и продуманный сюжет игры.
mosquito__2010США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...
Отшельник66К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.
d6w58vnowuто есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...
Отшельник66Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.