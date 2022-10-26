Украинцы смогут въезжать в Россию без виз

Граждане Украины с 1 января 2023 года смогут осуществлять въезд в Россию без оформления виз. Соответствующий проект указа президента Владимира Путина опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Вместо визы для въезда в страну украинцам могут потребоваться: паспорт гражданина Украины, паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический паспорт, служебный паспорт, свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет.

После 1 января 2023 года по инициативе украинской стороны прекратит действие соглашение между правительствами РФ и Украины о безвизовых поездках граждан двух стран от 16 января 1997 года.

В пояснительной записке указывается, что принятие российской стороной зеркальных мер путем введения визового режима только «нанесет ущерб поддержанию родственных связей между гражданами России и Украины».

В связи с этим решено сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда на российскую территорию после окончания действия соглашения 1997 года.