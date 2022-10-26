Россия отработала нанесение массированного ядерного удара

Россия в ходе учений стратегических ядерных сил отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Тренировка прошла под руководством президента Владимира Путина.

«Проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в эфире «Россия-24».

В рамках учений по полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

К маневрам также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования, уточняется на сайте Кремля. Также были проверены уровни подготовленности органов военного управления, навыки работы руководящего и оперативного состава.