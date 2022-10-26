НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия отработала нанесение массированного ядерного удара

Источник:
Sibnet.ru
425 13
Фото: Ирина Миленина (Irina Milenina) / CC BY 4.0

Россия в ходе учений стратегических ядерных сил отработала нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Тренировка прошла под руководством президента Владимира Путина.

«Проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника», — сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу в эфире «Россия-24».

В рамках учений по полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря.

К маневрам также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования, уточняется на сайте Кремля. Также были проверены уровни подготовленности органов военного управления, навыки работы руководящего и оперативного состава.

Еще по теме
Запад отметил рост тактической слаженности войск при Суровикине
Путин потребовал обеспечить солдат современной экипировкой
Украина получила от США первые два комплекса ПВО NASAMS
Ученых предложили освободить от частичной мобилизации
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Сову разоблачили в шоу «Маска. Танцы»
Обсуждение (13)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
38
Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину
37
ВСУ обстреляли гражданскую переправу у Херсона, есть жертвы
32
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа
28
Кириенко посчитал необходимой «народную войну» с НАТО