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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Продажу зарубежных видеоигр ограничат в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство экономики совместно с Минздравом, Роскомнадзором и Минцифры готовит законопроект, ужесточающий реализацию видеоигр в России. Новые правила могут вступить в силу 1 марта 2024 года.

Согласно документу, разработчики и издатели видеоигр будут обязаны маркировать контент по возрастным категориям. Кроме этого, будет запрещена продажа игр, содержащих информацию, запрещенную для распространения на территории России, пишет «Коммерсантъ».

Законопроект необходим для «обеспечения безопасности контента компьютерных игр для здоровья граждан», а также для «профилактики совершения общественно опасных деяний под влиянием игрового контента».

Новый закон также обеспечит «необходимый уровень безопасности общества, защиту истории, культурных и традиционных ценностей и в данной сфере». Маркировка будет проводиться в соответствии с рядом правил и требованиями экспертных организаций. Критерии отбора составит Роскомнадзор.

Эксперты отмечают, что принятие закона может грозить потенциальной блокировкой крупнейших площадок цифровой дистрибуции игр — Steam и EGS, если те будут отказываться сотрудничать с российскими регуляторами.

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Игры #Экшены #Консоли
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Топ комментариев

mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

d6w58vnowu

то есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.