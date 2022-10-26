Силовики пришли с обысками в дом Собчак

Силовики проводят обыск в подмосковном доме журналистки Ксении Собчак, связанный с делом ее коммерческого директора Кирилла Суханова.
Обыск проходит в подмосковном доме Собчак в коттеджном поселке «Горки-8», пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на свои источники. ТАСС со ссылкой на источник в МВД сообщает, что обыски связаны с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова.
«Он был задержан накануне в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ», — добавил собеседник агентства.
По данным РБК, 32-летнего Кирилла Суханова подозревают в вымогательстве: его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании.
«У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал источник ТАСС.
mosquito__2010США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...
d6w58vnowuто есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...
Отшельник66К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.
Отшельник66Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.