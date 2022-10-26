Силовики пришли с обысками в дом Собчак

Силовики проводят обыск в подмосковном доме журналистки Ксении Собчак, связанный с делом ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

Обыск проходит в подмосковном доме Собчак в коттеджном поселке «Горки-8», пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на свои источники. ТАСС со ссылкой на источник в МВД сообщает, что обыски связаны с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова.

«Он был задержан накануне в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ», — добавил собеседник агентства.

По данным РБК, 32-летнего Кирилла Суханова подозревают в вымогательстве: его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании.

«У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал источник ТАСС.