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Силовики пришли с обысками в дом Собчак

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Силовики проводят обыск в подмосковном доме журналистки Ксении Собчак, связанный с делом ее коммерческого директора Кирилла Суханова.

Обыск проходит в подмосковном доме Собчак в коттеджном поселке «Горки-8», пишет телеграм-канал 112 со ссылкой на свои источники. ТАСС со ссылкой на источник в МВД сообщает, что обыски связаны с делом коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова.

«Он был задержан накануне в ресторане в центре Москвы при участии сотрудников ФСБ», — добавил собеседник агентства.

По данным РБК, 32-летнего Кирилла Суханова подозревают в вымогательстве: его уголовное дело связано с получением денег за так называемые блоки, гарантирующие неупоминание каналом той или иной персоны либо компании.

«У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал источник ТАСС.

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Топ комментариев

mosquito__2010

США нужно не синяки ставить. США нужно судить военным трибуналом за все их преступления, в том числе...

d6w58vnowu

то есть 8 месяцев назад этого не нужно было делать?🤔» Спойлер (нажмите, чтобы прочесть) «варежки, носки,...

Отшельник66

К сожалению, США проще уничтожить, чем осудить. Они не признАют никакой суд, кроме своего.

Отшельник66

Господин теоретик-интеллектуал, ваши подковырки весьма примитивны.