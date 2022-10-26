Запад отметил рост тактической слаженности войск при Суровикине

Объединенная группировка российских войск в зоне специальной военной операции на Украине стала демонстрировать большею эффективность при командующем генерале армии Сергее Суровикине, считают западные военные аналитики.

Западные военные аналитики отмечают, что «уже есть признаки большей тактической слаженности, чем при его предшественнике генерале Александре Дворникове», — пишет американская газета Politico.

«Его военная тактика <…> доказала свою эффективность в Сирии», — сказал изданию высокопоставленный офицер британской военной разведки. По его словам, Суровикин имеет репутацию эффективного военного стратега».

Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября. До этого он там командовал группировкой «Юг».