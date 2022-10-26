Блиновская запустила марафон по лежанию на диване для мужчин

Блогер Елена Блиновская объявила о старте вебинара, где поможет мужчинам остаться дома и избежать мобилизации.

«Через несколько дней стартует вебинар "муж на диване". Быть просто всем женщинам страны! Обязательно!» — написала Блиновская в соцсети.

Блогер заявила, что желает помочь мужчинам «не доказывать, что они чего-то стоят». Она отметила, что речь идет о «вынужденном героизме».

Елена Блиновская известна своими марафонами желаний, которые подверглись критике в Сети. Например, Ксения Собчак в своем интервью тонко намекала на нечестность методов работы Блиновской.