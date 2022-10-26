Кружка пива и чипсы редко вызывают опасения у представителей сильного пола, и тем более их не пугает сытная яичница с беконом. Но эти продукты входят в топ самых опасных для мужского здоровья. Какие еще продукты нужно вбросить в мусорную корзину, объяснила диетолог Марият Мухина.

Здоровье любого человека от регулярных физических нагрузок, экологии, отсутствия вредных привычек и правильного питания. Мужской организм особенно чувствителен к вредной пище — рацион влияет на сексуальную активность. Какие продукты представителям сильного пола лучше исключить из рациона?

Пиво

Пиво считается «мужским» напитком, а на самом деле для мужчин — это яд. Да и в целом спиртные напитки очень вредны. Но андрологи и диетологи не советуют мужчинам пить именно пиво: это «женский» напиток.

В его составе много хмеля, содержащего фитоэстрогены — вещества, взаимодействующие с рецепторами женских половых гормонов. Они провоцируют развитие классического «пивного» живота, жироотложение по женскому типу, повышение холестерина.

Пиво нарушает жировой обмен, вызывает жировую дистрофию печени и застой желчи. Пить его можно не чаще одного раза в неделю и точно не каждый день.

Чипсы

Этот продукт повергает диетологов в ужас. Они называют его самым страшным канцерогенным продуктом, провоцирующим развитие доброкачественных опухолей в кишечнике.

У мужчин после 45 лет повышается риск развития рака кишечника и образования полипов. После этого возраста чипсы должны находиться под запретом, хотя их лучше не есть никогда.

Чипсы очень калорийны, в них содержится больше количество жиров и соли. Употребление таких продуктов ведет к проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Соя

Андрологи советуют мужчинам избегать соевых продуктов. Это относится и к соусами, и к соевому молоку, и к тофу. Соя содержит растительные эстрогены, они ухудшают мужской гормональный фон и способствуют возникновению эректильной дисфункции.

При регулярном, ежедневном употреблении сои может возникнуть гинекомастия – рост молочных желез у мужчин — и уменьшиться количество и подвижность сперматозоидов. Но если употреблять продукты из сои нечасто, только раз в неделю, то вреда никакого не будет.

Соя также входит в состав многих колбасных изделий, а значит, ежедневно употреблять колбасу или сосиски не стоит.

Бекон

В беконе много жира. А свиной жир — это «депо» эстрогенов свиньи, они напрямую ухудшают гормональный фон у мужчин. В рационе взрослого мужчины должно быть не более 50 граммов жира в сутки.

А какие продукты нужно есть мужчинам

Свиной жир сложно усваивается, для его переработки организм тратит глюкозу, которая необходима для полноценной работы мозга. Соль, содержащаяся в беконе, задерживает воду в организме.

Мята

Это пряное растение, так же как хмель и соя, богато гормоноподобными веществами — фитоэстрогенами. Поэтому мяту и называют традиционно женской травкой.

Если мужчина регулярно употребляет мяту, пьет с ней чай и так далее, это может существенно уменьшить количество тестостерона и, самое опасное, снизить либидо — половое влечение.