Поддержка санкционно независимых процессоров появилась в Android

Операционная система Android получила поддержку открытой процессорной архитектуры RISC-V. Это позволит разрабатывать чипы, не опасаясь санкционного давления и без влияния лицензиатов.

Alibaba Cloud создала специальную рабочую группу Android SIG по интеграции изменений, обеспечивающих поддержку устройств с процессорами на основе RISK-V. Пока что добавляются патчи в Android Open Source Project (AOSP) — открытую версию операционной системы.

На начальном этапе внесено 76 патчей обеспечивающих совместимость ядра с графическим стеком, звуковой системой, фреймворками, сетевыми модулями Wi-Fi и Bluetooth и другими компонентами. Продвижение поддержки RISC-V в основной состав Android осуществляется в сотрудничестве с Google и представителями сообщества.

Что такое RISC-V

Архитектура процессора — это совокупность принципов его построения и набор инструкций для его работы. Операционным системам «объясняют» с каким процессором она имеет дело, чтобы та могла корректно подключать оборудование и выполнять все возложенные на нее функции.

Наиболее распространенные процессорные архитектуры Х86 и ARM закрыты. То есть для производства чипов для компьютеров и смартфонов сперва нужно приобрести лицензию у их правообладателей.

RISC-V — бесплатная процессорная архитектура, разрабатываемая некоммерческой организацией RISC-V International. Технология представлена в 2010 году и остается открытой, что позволяет производить по ней процессоры, не покупая лицензию и не опасаясь санкций.

Распространение RISC-V

Интеграция поддержки RISС-V в Android даст толчок к развитию процессорной архитектуры. Велика вероятность того, что производители смартфонов перейдут на нее, так как не нужно будет платить лицензионные отчисления за использование ARM и опасаться каких-либо ограничений из-за политической ситуации в мире.

Alibaba Group уже выпустила ноутбук Roma на базе процессора T-Head TH1520 с четырьмя 64-битными ядрами Xuantie C910 и частотой 2,5 ГГц. Это первый в мире лаптоп, построенный на базе RISС-V. Работает он на операционной системе OpenAnolis и стоит от 1,5 до 4,5 тысячи долларов в зависимости от комплектации.

В России в сентябре 2022 года была основана ассоциация разработчиков на RISC-V. Она займется формированием экосистемы для новой архитектуры, обеспечит ускоренный запуск и совместимость решений. Глава Минцифры Максут Шадаев на конференции «CNews FORUM Кейсы 2022» заявил, что государство выделит серьезный бюджет на поддержку отечественных процессорных разработок на RISC-V.