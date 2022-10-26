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Томские ученые разработают способ защиты реакторов АЭС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ТПУ

Ученые Томского политеха разрабатывают хромовые покрытия для циркониевых элементов реакторов, что снизит взрывоопасность активной зоны реакторов в случае аварий на атомных электростанциях (АЭС), сообщает пресс-служба вуза.

Циркониевые сплавы — основной материал активной зоны водо-водяных энергетических реакторов (ВВЭР). Процесс дестабилизации работы ВВЭР приводит к предельному разрушению и увеличению взрывоопасности.

В таких авариях вода внутри реактора (теплоноситель) переходит в пар и начинается быстрое окисление циркониевых сплавов. Выделяется водород, от его взаимодействия с кислородом может случиться взрыв.

«Если температура реактора достигнет 860 градусов, то остановить ее рост очень сложно. Избежать пароциркониевой реакции поможет специальное хромовое покрытие с предельно плотной структурой», — сказал завлабораторией перспективных материалов и обеспечения безопасности водородных энергосистем ТПУ Егор Кашкаров.

Исследователи Томского политеха разработали собственную методику нанесения покрытий с возможностью регулировки их свойств и скорости получения. Она позволяет создать плотный защитный слой, а скорость его формирования сокращена от суток до двух-трех часов.

Ученые смоделировали механизмы взаимодействия водяного пара, воздуха и водорода с циркониевыми сплавами и сварными соединениями с защитным покрытием в воссозданных условиях аварии. 

Слой хрома обеспечил барьерную функцию между циркониевым сплавом и агрессивной средой. Эти защитные характеристики позволят увеличить время для принятия противоаварийных мер при экстренной ситуации.

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Наука #Наука #Томск
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