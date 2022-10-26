НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная мобилизация
Актуальная тема
Военная мобилизация
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ученых предложили освободить от частичной мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
114 0

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев внес законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от призыва при частичной мобилизации, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

До этого Совет научной молодежи СО РАН попросил президента РАН Геннадия Красникова добиться отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук. На данный момент от мобилизации освободили только аспирантов.

Депутат предложил дополнить пункт 4 статьи 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» словами «от частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук».

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов.

Путин отметил, что «бестолковщина» с мобилизацией связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Теперь информационная база обновляется, информация станет достоверной.

Тема: Военная мобилизация
Мобилизованный из Хакасии умер в войсковой части в Омске
Мобилизованным дали отсрочку по уплате налогов
Десять тысяч мобилизованных вернули домой
Многодетных отцов освободят от мобилизации
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
38
Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину
37
ВСУ обстреляли гражданскую переправу у Херсона, есть жертвы
32
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа
28
Кириенко посчитал необходимой «народную войну» с НАТО