Ученых предложили освободить от частичной мобилизации

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев внес законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от призыва при частичной мобилизации, документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

До этого Совет научной молодежи СО РАН попросил президента РАН Геннадия Красникова добиться отсрочки от частичной мобилизации для кандидатов и докторов наук. На данный момент от мобилизации освободили только аспирантов.

Депутат предложил дополнить пункт 4 статьи 17 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» словами «от частичной мобилизации освобождаются граждане, имеющие ученую степень доктора наук или кандидата наук».

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов.

Путин отметил, что «бестолковщина» с мобилизацией связана со старыми формами учета, которые не обновлялись десятилетиями. Теперь информационная база обновляется, информация станет достоверной.