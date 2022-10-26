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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Представитель Совбеза РФ призвал к «десатанизации» Украины

Источник:
«Аргументы и факты»
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Украинские власти с помощью «психотехнологий» превратили страну в «тоталитарную гиперсекту», заявил помощник секретаря Совета безопасности России Алексей Павлов. Назрела необходимость «десатанизации» Украины, добавил он.

C 1990-х годов на Украине множилось число приверженцев религиозных сект, толчком для развития которых стала смена власти в 2014 году. Тогда перед «посаженными Вашингтоном во властные кресла» политиками была поставлена задача «переформатировать умы украинских граждан», сказал Павлов в интервью «Аргументам и фактам»

«Используя сетевые манипуляции и психотехнологии, новые власти превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту. Причем власть имущие в Киеве первыми превратились в воинствующих фанатиков, чьи взгляды прямо противоположны взглядам нормальных людей», — считает Павлов.

Он пояснил, что бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов — неопятидесятник, экс-премьер Арсений Яценюк — хаббардист и саентолог (некоторые саентологические материалы в России включены в список экстремистских).

По словам Павлова, именно адепты нетрадиционных религиозных течений проявляли наибольшую жестокость в Донбассе. «Националистические формирования типа «Азова», «Айдара» (признаны в России экстремистскими и запрещены), «Торнадо», «Кракена» и прочих в открытую используют рунический трезубец и черное солнце — символы оккультных практик СС», — отметил он.

Ранее о «полной дешайтанизации» Украины заявлял глава Чечни Рамзан Кадыров.

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