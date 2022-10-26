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Манекенщик из России снимется в седьмом сезоне «Элиты»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © соцсети

Уроженец из Тулы Глеб Абросимов сыграет нового персонажа в седьмом сезоне сериала «Элита», съемки в кино для него станут дебютными.

Русский парень не так давно переехал в Испанию, где стал работать в престижном модельном агентстве Elite, сообщило издание Elle. Как он попал в сериал «Элита» — неизвестно.

Сериал «Элита» рассказывает о подростках из престижной школы, где кроме состоятельных детей учатся и бедные, попавшие в учебное заведение по стипендии.

Премьера первого сезона состоялась в 2018 году на Netflix. В 2023 году выйдет шестой сезон проекта.

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