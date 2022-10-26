Россия проведет учения стратегических ядерных сил «Гром»

Россия уведомила США о планах провести стратегические ядерные учения «Гром», сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. По его словам Москва уведомила об этом Вашингтон.

«США были оповещены, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России», — цитирует РБK Райдера. Он отметил, что Вашингтон будет следить за российскими стратегическими маневрами.

В предыдущий раз учения сил стратегического сдерживания «Гром» проводились 19 февраля 2022 года. За их ходом следили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.

В рамках учений были проведены пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон», крылатых ракет «Калибр» и «Искандер». По целям на Камчатке запустили баллистические ракеты «Синева» и «Ярс». Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев Ту-95МС, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура».

С 17 по 30 октября 2022 года НАТО проводит учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), целью которых является проверка ядерных сил альянса. В них будут участвуют стратегические бомбардировщики ВВС США B-52.