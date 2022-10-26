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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кадыров призвал солдат самостоятельно добывать оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Уважающий себя солдат сам обеспечит себя оружием и снаряжением, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также счел неуместными жалобы попавших под мобилизацию россиян на то, что их не обеспечивают оружием достаточного качества.

«Сейчас мобилизованные снимают видео: это не хватает, то не хватает, автомата не хватает, автомат старый, форма не та. Подождите. Зато у тех, с той стороны, у наших врагов, есть хорошее оружие, хорошая форма одежды — все у них есть. У них надо забрать», — посоветовал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что у советских солдат во время Великой Отечественной войны также не было достаточных условий. «Даже кушать нечего было. Все равно они выиграли, у них был дух, была вера. А что мы? Мы что, плакать должны? Нам не стыдно плакать?» — отметил чеченский лидер.

По его словам, нет никакой разницы, кто из зарубежных стран оказывает помощь Украине. «Заберем у них технику, заберем оружие. Натовская, немецкая, разная техника будет у нас. Ну и что, это война», — подытожил Кадыров.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Россия
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