НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Найден самый простой способ избавиться от депрессии

Источник:
Sibnet.ru
194 2
Фото: © Sibnet.ru

Американские психологи нашли самый простой способ избавиться от депрессивных симптомов и улучшить настроение — для этого достаточно выпрямить спину и расправить плечи.

Исследователи провели несколько экспериментов с добровольцами, которые уже находились в слабой или средней депрессии — такое состояние еще не перешло в серьезное психоневрологическое заболевание, требующее медицинской коррекции.

Часть из этих добровольцев просили выпрямиться. На них также надевали специальные бинты, которые помогали держать спину ровно. При этом конечную цель эксперимента им не сообщали, говорится в статье ученых, опубликованной LiveScience.

Оказалось, что те участники исследования, кто сидел с прямой спиной, быстро приходили в психологическую норму — у них исчезало ощущение усталости, появлялось больше энергии, повышалось настроение. Сохраняющие депрессивную осанку чувствовали себя заметно хуже.

Затем добровольцам устраивали стрессовую ситуацию — они должны были произнести речь перед аудиторией, после чего решить сложную математическую задачу. На подготовку им давалось всего три минуты.

Ходившие с прямой спиной в итоге произнесли в своей речи больше слов и реже использовали местоимение «Я». Хорошо известно, что во время депрессии человек неохотно общается и намного чаще употребляет «Я». Такое поведение подтвердило позитивное влияние осанки на настроение.

Еще по теме
Врач рассказала о продукте опаснее колбасы
Пульмонолог назвала главную опасность пыли
Как правильно лечить простуду народными средствами
Врач перечислила самые полезные продукты для женщин
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Обсуждение (2)
Картина дня
Российская армия нанесла ВСУ сокрушительное поражение
Путин призвал реально оценивать происходящее
США поставили Украине миллион снарядов для гаубиц
Найден самый простой способ избавиться от депрессии
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Disobedient

Ахаха. Урсулу население европы за ноги повесить готовы, скандируют "брексит брексит" . У макарона вторая...

vennon123

Зато получил миллиарды на её уничтожение

pepelmetal

Ну многие ведь считают что отрезав себе "конец" они становятся женщинами, но на самом деле это просто...

krai123

а почему не на российские типа NIVA-TRAVEL