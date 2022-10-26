Найден самый простой способ избавиться от депрессии

Американские психологи нашли самый простой способ избавиться от депрессивных симптомов и улучшить настроение — для этого достаточно выпрямить спину и расправить плечи.

Исследователи провели несколько экспериментов с добровольцами, которые уже находились в слабой или средней депрессии — такое состояние еще не перешло в серьезное психоневрологическое заболевание, требующее медицинской коррекции.

Часть из этих добровольцев просили выпрямиться. На них также надевали специальные бинты, которые помогали держать спину ровно. При этом конечную цель эксперимента им не сообщали, говорится в статье ученых, опубликованной LiveScience.

Оказалось, что те участники исследования, кто сидел с прямой спиной, быстро приходили в психологическую норму — у них исчезало ощущение усталости, появлялось больше энергии, повышалось настроение. Сохраняющие депрессивную осанку чувствовали себя заметно хуже.

Затем добровольцам устраивали стрессовую ситуацию — они должны были произнести речь перед аудиторией, после чего решить сложную математическую задачу. На подготовку им давалось всего три минуты.

Ходившие с прямой спиной в итоге произнесли в своей речи больше слов и реже использовали местоимение «Я». Хорошо известно, что во время депрессии человек неохотно общается и намного чаще употребляет «Я». Такое поведение подтвердило позитивное влияние осанки на настроение.