НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США поставили Украине миллион снарядов для гаубиц

Источник:
The Drive
180 2
Фото: @USArmy / Attribution License

США передали Украине более 1 миллиона снарядов для гаубиц, их общий вес превысил 50 тысяч тонн, следует из данных Пентагона.

Поставки включают в себя 903 тысячи стандартных 155-мм снарядов для гаубиц, 3 тысячи управляемых снарядов M982 Excalibur, 7 тысяч снарядов противотанковой минной системы RAAMS и 180 тысяч 105-мм снарядов для гаубиц.

В частности, RAMS представляет собой 155-мм артиллерийский снаряд, содержащий девять отдельных противотанковых мин, которые выпускаются на участке конечной фазы траектории полета снаряда.

Такие снаряды позволят украинским войскам удаленно и быстро создавать минные поля, затрудняющие продвижение бронетехники противника. Теоретически подобные поля можно формировать даже в тылу врага.

M982 Excalibur — это интеллектуальный 155-мм снаряд, который использует GPS и инерциальное наведение для поиска цели, одновременно увеличивая дальность поражения.

На сегодня военная помощь Украине со стороны США превысила 10 миллиардов долларов. В ближайшее время Конгресс США намерен принять закон о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 50 миллиардов долларов.

Еще по теме
Россия впервые подняла в небо модернизированный Су-57
Провокация или угроза: что такое «грязная бомба»
Украина израсходовала все запасы американских ракет
Самолет Су‑30СМ. СПРАВКА
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Верховный шаман России предсказал исход спецоперации
Нумеролог увидела нового президента России в 2024 году
Чудовищная черная дыра «проснулась» рядом с Землей
Астрономы зафиксировали нарушающую законы физики иллюзию
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Путин и правители России XX-XXI веков. ИНФОГРАФИКА
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
49
Киев задумал провокацию с «грязной бомбой»
38
Элитная дивизия США заявила о готовности зайти на Украину
37
ВСУ обстреляли гражданскую переправу у Херсона, есть жертвы
32
Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа
28
Кириенко посчитал необходимой «народную войну» с НАТО