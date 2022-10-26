США поставили Украине миллион снарядов для гаубиц

США передали Украине более 1 миллиона снарядов для гаубиц, их общий вес превысил 50 тысяч тонн, следует из данных Пентагона.

Поставки включают в себя 903 тысячи стандартных 155-мм снарядов для гаубиц, 3 тысячи управляемых снарядов M982 Excalibur, 7 тысяч снарядов противотанковой минной системы RAAMS и 180 тысяч 105-мм снарядов для гаубиц.

В частности, RAMS представляет собой 155-мм артиллерийский снаряд, содержащий девять отдельных противотанковых мин, которые выпускаются на участке конечной фазы траектории полета снаряда.

Такие снаряды позволят украинским войскам удаленно и быстро создавать минные поля, затрудняющие продвижение бронетехники противника. Теоретически подобные поля можно формировать даже в тылу врага.

M982 Excalibur — это интеллектуальный 155-мм снаряд, который использует GPS и инерциальное наведение для поиска цели, одновременно увеличивая дальность поражения.

На сегодня военная помощь Украине со стороны США превысила 10 миллиардов долларов. В ближайшее время Конгресс США намерен принять закон о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи на 50 миллиардов долларов.