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Steam резко повысил стоимость игр для российских геймеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam резко повысил региональные цены — в России игры в среднем подорожали на 70%.

При этом для различных категорий игр подорожание оказалось разным. Например, для игр стоимость 0,99 доллара рекомендованная российская цена выросла с 30 до 42 рублей, прирост составил 40%.

  • 4,99 доллара — со 133 до 200 рублей (+50%)
  • 9,99 доллара — с 259 до 385 рублей (+49%)
  • 14,99 доллара — с 360 до 550 рублей (+53%)
  • 19,99 доллара — с 435 до 710 рублей (+63%)
  • 24,99 доллара — с 465 до 880 рублей (+89%)
  • 29,99 доллара — с 515 до 1110 рублей (+114%)
  • 39,99 доллара — с 725 до 1300 рублей (+79%)
  • 59,99 доллара — с 1085 до 1900 рублей (+75%)
  • 99,99 доллара — с 1659 до 3200 рублей (+93%)
  • 149,99 доллара — с 2669 до 4800 рублей (+80%)
  • 199,99 доллара — с 3499 до 6500 рублей (+86%)

Всего Steam поддерживает 39 валют, пересмотр цен коснулся практически всех регионов. Некоторым странам повезло еще меньше, чем России — например, в Турции игры в среднем подорожали на 400%, а в Аргентине — на 500%.

При этом компания Valve, которой принадлежит Steam, подчеркивает, что корректировка цен носит рекомендательный характер — издатели вправе самостоятельно указывать цену своих игр для разных регионов во всех валютах.

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Игры #Экшены
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