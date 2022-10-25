Steam резко повысил стоимость игр для российских геймеров

Сервис цифровой дистрибуции видеоигр Steam резко повысил региональные цены — в России игры в среднем подорожали на 70%.

При этом для различных категорий игр подорожание оказалось разным. Например, для игр стоимость 0,99 доллара рекомендованная российская цена выросла с 30 до 42 рублей, прирост составил 40%.

4,99 доллара — со 133 до 200 рублей (+50%)

9,99 доллара — с 259 до 385 рублей (+49%)

14,99 доллара — с 360 до 550 рублей (+53%)

19,99 доллара — с 435 до 710 рублей (+63%)

24,99 доллара — с 465 до 880 рублей (+89%)

29,99 доллара — с 515 до 1110 рублей (+114%)

39,99 доллара — с 725 до 1300 рублей (+79%)

59,99 доллара — с 1085 до 1900 рублей (+75%)

99,99 доллара — с 1659 до 3200 рублей (+93%)

149,99 доллара — с 2669 до 4800 рублей (+80%)

199,99 доллара — с 3499 до 6500 рублей (+86%)

Всего Steam поддерживает 39 валют, пересмотр цен коснулся практически всех регионов. Некоторым странам повезло еще меньше, чем России — например, в Турции игры в среднем подорожали на 400%, а в Аргентине — на 500%.

При этом компания Valve, которой принадлежит Steam, подчеркивает, что корректировка цен носит рекомендательный характер — издатели вправе самостоятельно указывать цену своих игр для разных регионов во всех валютах.