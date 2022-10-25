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Россия впервые подняла в небо модернизированный Су-57

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Объединенная авиастроительная корпорация

Первый полет модернизированного самолета пятого поколения Су-57 состоялся в Подмосковье, истребитель взлетел с аэродрома летно-исследовательского института имени Громова, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

В настоящее время на самолете проходит испытания комплекс бортового оборудования с расширенным функционалом, интеллектуальной поддержкой экипажа и возможностью применения широкой номенклатуры новых типов вооружения.

Также на истребителе обеспечена возможность установки двигателя второго этапа. Отмечается, что полет длился 56 минут и прошел без замечаний. Су-57 пилотировал Герой РФ Сергей Богдан.

Су-57 — многоцелевой истребитель пятого поколения. Он создан с применением технологий малозаметности, обладает сверхзвуковой крейсерской скоростью, способен маневрировать с большими перегрузками.

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