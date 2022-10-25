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Путин призвал реально оценивать происходящее

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства страны «предельно реалистичной» оценки ситуации. Заявление прозвучало в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей спецоперации.

Глава государства пояснил, что его поручение касается не только специальной военной операции на Украине, а всей работы кабмина практически по всем направлениям, сообщается на сайте Кремля.

«Нам необходимы более высокие темпы работы по всем направлениям и предельно реалистичная оценка ситуации, положения дел в целом», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что в текущих условиях для получения результата властям необходимо не «прятаться за формальностями» и стандартными бюрократическими процедурами.

Для этого президент считает необходимым координировать работу между всеми структурами и регионами. Кроме этого, он указал на необходимость иметь «четкий план» для обеспечения сил, участвующих в боевых действиях.

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