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Опубликованы «кошмарные» звуки магнитного поля Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Ученые из Датского технического университета преобразовали сигналы магнитного поля Земли в звук. В качестве источника они использовали записи, сделанные спутниками Европейского космического агентства Swarm.

Магнитное поле Земли генерируется электрическими токами из-за движения смеси расплавленного железа и никеля во внешнем ядре планеты на глубине трех тысяч километров под поверхностью.

Поле защищает планету от космического излучения и заряженных частиц, выбрасываемых Солнцем. Чтобы изучить его, ученые в 2013 году запустили три спутника Swarm, они измеряют магнитные сигналы, которые исходят от Земли.

«Это может звучать кошмарно и ужасающее, но именно так звучит магнитное поле нашей планеты, от которого зависит наша жизнь», — отмечают авторы исследования в статье, опубликованной на сайте Европейского космического агентства.

Цель необычной работы заключается в том, чтобы напомнить людям о важности магнитного поля Земли, от которого зависит существование жизни на планете. Аудиодорожку планируется проигрывать через громкоговорители на одной из площадей в Копенгагене.

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