Минтранс разрешит ремонт самолетов неоригинальными запчастями

Минтранс России разрешит устанавливать в самолеты неоригинальные запчасти при техобслуживании и ремонте, ведомство подготовило соответствующий проект постановления.

В документе отмечается, что детали должны быть изготовлены «по процедурам ведущих в мировом авиационном сообществе стран», однако конкретные государства при этом не указываются.

Авторы постановления указывают, что у авиакомпаний начались «трудности в поставках оригинальных запчастей» из стран-производителей. При этом запуск собственного производства в России займет значительное время.

Авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии с различными процедурами. Они одобрены к установке на воздушные суда на основании утвержденной документации.

Именно такие запчасти предлагается разрешить устанавливать на самолеты. Кроме этого, в документе предлагается использовать для ремонта неофициальные инструкции и документы, получившие одобрение «организациями стран, ведущих в мировом авиационном сообществе».

Также планируется продлить срок действия сертификатов летной годности иностранной авиатехники до 31 декабря 2023 года, если они заканчиваются с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Такие сертификаты выдает Росавиация.