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Макрон призвал США начать переговоры с Россией

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Соединенные Штаты и Россия должны сесть за стол переговоров для решения украинского кризиса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — приводит «Лента.ру» заявление президента Франции.

Ранее Макрон встретился с Папой Римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену.

Президент Франции призвал Франциска «содействовать установлению мира на Украине».

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Политика #Мир
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