Макрон призвал США начать переговоры с Россией

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Соединенные Штаты и Россия должны сесть за стол переговоров для решения украинского кризиса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — приводит «Лента.ру» заявление президента Франции.
Ранее Макрон встретился с Папой Римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену.
Президент Франции призвал Франциска «содействовать установлению мира на Украине».