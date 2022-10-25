Макрон призвал США начать переговоры с Россией

Соединенные Штаты и Россия должны сесть за стол переговоров для решения украинского кризиса, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Нам необходимо, чтобы Соединенные Штаты сели за стол переговоров для продвижения мирного процесса на Украине», — приводит «Лента.ру» заявление президента Франции.

Ранее Макрон встретился с Папой Римским Франциском. В ходе аудиенции лидер страны попросил понтифика позвонить президенту России Владимиру Путину и патриарху Кириллу, а также американскому президенту Джо Байдену.

Президент Франции призвал Франциска «содействовать установлению мира на Украине».