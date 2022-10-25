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Киев не получил от Запада ни цента на восстановление Украины

Источник:
РБК
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Фото: President Of Ukraine from Україна

Украина пока не получила «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления страны на общую сумму 17 миллиардов долларов, обещанных Евросоюзом, заявил президент Владимир Зеленский.

В результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетического сектора страны, сказал Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

«Россия уничтожает все, чтобы нам было тяжелее пережить зиму», — отметил президент Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с главой ЕК фон дер Ляйен предложили Киеву план восстановления страны — «план Маршалла для XXI века». Он заверил, что Украину будут поддерживать «столько, сколько нужно».

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