Киев не получил от Запада ни цента на восстановление Украины

Украина пока не получила «ни цента» на реализацию плана быстрого восстановления страны на общую сумму 17 миллиардов долларов, обещанных Евросоюзом, заявил президент Владимир Зеленский.

В результате ракетных ударов было разрушено более трети энергетического сектора страны, сказал Зеленский в ходе выступления по видеосвязи на международной конференции по восстановлению Украины в Берлине.

«Россия уничтожает все, чтобы нам было тяжелее пережить зиму», — отметил президент Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц вместе с главой ЕК фон дер Ляйен предложили Киеву план восстановления страны — «план Маршалла для XXI века». Он заверил, что Украину будут поддерживать «столько, сколько нужно».