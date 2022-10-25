Эксперт указал на спонсирование бесплатных VPN из США

Первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич рассказал, что бесплатные VPN-сервисы не только торгуют данными пользователей, но и получает прямое финансирование от правительства США.

«С 2015 по 2018 год американские власти выделили из госбюджета около $5 млн на финансирование VPN-сервисов nthLink, Psiphon и Lantern. А после начала специальной военной операции эта сумма выросла почти вдвое», — цитирует Малькевича телеграм-канал IT News.

Он отметил, что VPN-сервисы даже не скрывают своей ненадежности. Так, Lantern отказался от сотрудничества с российскими регуляторами, а Psiphon открыто заявляет, что не гарантирует анонимности и направляет пользователей на ресурсы с фейками и однобоким освещением политической ситуации.

Малькевич обосновал заинтересованность США спонсированием VPN тем, что владение этими сервисами позволяет направлять пользователей на ресурсы с прозападной трактовкой событий.

VPN — виртуальная частная сеть. Ее использование позволяет перенаправлять собственный трафик через зарубежные сервера и скрывать таким образом свое сетевое положение. Это позволяет обойти региональные ограничения и исключить отслеживание активности рекламными трекерами.