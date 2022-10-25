Новосибирский завод «Черноголовка» увеличил выпуск продукции на 20% в этом году, во вторник на предприятии запустили новую линию, сообщает правительство Новосибирской области.
По производству воды и напитков Новосибирская область
занимает третье место в стране.
За январь-август этого года производство безалкогольных напитков в
Новосибирской области выросло на 26% в сравнении с аналогичным периодом 2021
года, произведено почти 25 миллионов декалитров.
Выпуск продукции увеличился и на заводе ГК «Черноголовка» – на 20%. Здесь
произведено за 9 месяцев этого года более 96 миллионов бутылок напитков.
На заводе завершена установка новой линии – она увеличит мощность завода более чем на 30%. Производительность современной ПЭТ-линии – до 16 тысяч бутылок в час, а стоимость – свыше 300 миллионов рублей.
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