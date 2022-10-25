«Яндекс» выпустит первые телевизоры с «Алисой»

«Яндекс» разработал линейку умных телевизоров с голосовым помощником Алисой, сообщает пресс-служба компании.

«Это устройство с голосовым ассистентом внутри и разрешением 4K Ultra HD, где пользователям доступен огромный выбор фильмов и сериалов различных онлайн-кинотеатров, видео из интернета и телеканалы», — отмечается в сообщении.

Телевизоры с диагоналями 43 дюйма и 50 дюймов поступят в продажу 8 ноября, их цена пока не раскрывается. Компания разрабатывала устройства самостоятельно, первая партия была собрана в Китае, в дальнейшем они будут собираться в России.

Взаимодействовать с телевизором пользователи смогут с помощью пульта, в который встроен микрофон. Телевизор можно будет объединить с «Яндекс Станцией», им можно управлять также с помощью приложения для умного дома «Дом с Алисой».

С помощью голосового помощника можно будет включать и выключать телевизор, искать фильмы и сериалы или выполнять другие команды. Также доступно создание сценариев с другими устройствами.