Черная комедия «Аврора» с Леной Трониной в главной роли эксклюзивно выйдет в видеосервисе Wink в среду, 26 октября.

В центре сюжета сериала «Аврора» девушка Саша Зрина. В 10 лет она прославилась на всю страну главной ролью в народном блокбастере «Аврора». Спустя 15 лет Саша работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств, много пьет и без особого успеха пробует продолжить актерскую карьеру.

Однажды, после празднования 25-летия, героиня понимает, что абсолютно не помнит предыдущие четыре недели. Пытаясь восстановить события этого месяца, героиня начинает погружаться в свое прошлое, где все оказывается значительно страшней и опасней, чем она думала.

Исполнительница главной роли Лена Тронина известна по проектам «Happy End», «Триггер» и «Перевал Дятлова». Режиссер «Авроры» Роман Волобуев знаменит по сериалам «Последний министр» и «Просто представь, что мы знаем».

«Мне кажется, этот сериал об одиночестве. Когда человек вдруг просыпается в один день и видит, что люди вокруг него все немного карикатурные. Он пытается определить свое место в том пространстве, которое он себе все это время создавал, но у него не получается, потому что играл не свои роли», — сказала актриса Лена Тронина.

Сериал «Аврора»эксклюзивно покажут в Wink. В среду, 26 октября выйдут две первые серии проекта. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по средам.