Следователи проверят версию об отравлении кислородом пилотов Су‑30СМ

Одна из версий крушения самолета Су-30СМ в Иркутске заключается в отравлении кислородов из-за проблем с подготавливающими дыхательную смесь системами самолета.

В воскресенье, 23 октября, во время летных испытаний упал самолет Су-30СМ авиапредприятия «Иркут». Погибли два летчика-испытателя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следствие рассматривает две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. По данным Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте, будет изучаться также версия о потере летчиками сознания из-за проблем с дыханием.

Специалисты сообщили «Коммерсанту», что проблемой для экипажа скорее могло стать не загрязнение кислорода примесями, например, азотом, а его недостаток (гипоксия) или, наоборот, избыток (гипероксия), случившиеся, возможно, из-за неправильной работы подготавливающих дыхательную смесь систем самолета.

При этом гипоксию, развивающуюся обычно при разгерметизации самолета, пилоты, по мнению экспертов, могли бы обнаружить и по крайней мере попытаться купировать ее последствия снижением машины до безопасной высоты. Гипероксия же могла стать для них полной неожиданностью.

#Оружие Самолет Су30СМ. СПРАВКА

Перенасыщение крови кислородом не позволяет ей полноценно выводить из организма углекислоту и квалифицируется профильной медициной как кислородное отравление.

Его первые стадии — кашель и боль в груди — человек обычно не замечает, а вслед за ними сразу наступают уже судороги, потеря сознания, резкое падение давления и остановка сердца. Причину должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Так, пилоты не отвечали 30 минут по аварийному каналу радиосвязи. Все это время истребитель держался в воздухе, вероятно, он держался на автопилоте, а затем уже рухнул вниз.