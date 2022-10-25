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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Командир морпехов рассказал о бое «до последнего магазина»

Источник:
РИА Новости
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Командир роты морской пехоты капитан Александр Данилов
Командир роты морской пехоты капитан Александр Данилов
Фото: © Минобороны России

Командир роты морской пехоты капитан Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал, как «до последнего магазина» вел бой с украинскими диверсантами.

Подробностями своего подвига Данилов поделилился после вручения ему министром обороны Сергеем Шойгу «Золотой звезды» Героя России. 

По словам офицера, в район, где была замаскирована российская военная техника, проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника. «Она вскрыла стоянку техники, расположение войск и пыталась отойти к своим, чтобы передать эти сведения», — пояснил Данилов.

В ходе отхода диверсанты сначала «нарвались» на двух командиров штурмовых групп, уточнил офицер. Эти командиры завязали бой и в ходе него были ранены. «И в дальнейшем ДРГ вышла на мой командно-наблюдательный пункт, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения», — добавил Данилов.

«И мы вдвоем завязали с ними бой, чтобы сковать действия, не дать им отойти», — сказал офицер. И вдвоем они сражались с диверсантами «до последнего магазина» пока не прибыли на подмогу штурмовые группы, заключил Данилов. В результате было уничтожено 10 украинских диверсантов.

Тема: Военная операция на Украине
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