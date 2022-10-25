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Ускоритель сибирского синхротрона выдал первые пучки электронов

Источник:
Sibnet.ru
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Линейный ускоритель для самого мощного в мире синхротрона (СКИФ) дал первые пучки электронов, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Первые пучки электронов получены в лабораториях Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН. Это позволит запустить СКИФ, получить новые фундаментальные знания о строении веществ, а значит, эффективнее решать научные задачи и внедрять полученные технологии в реальные производства.

«В его создании участвовали многие производства, в том числе, новосибирские. Самое важное, что все это мы сейчас делаем в нашей стране, вся работа по изготовлению уникального инструментального производства, выработке технологий производится в одном месте, и все этапы для получения первого пуска электронов успешно пройдены», — сказал директор ИЯФ СО РАН Павел Логачев.

Зачем нужен мощный синхротрон?

Синхротрон — один из типов циклических ускорителей с кольцевой вакуумной камерой, в которой частицы ускоряются практически до скорости света, а стоящие на их пути мощные электромагниты задают траекторию движения. В результате возникает синхротронное излучение — мощнейший рентген, который позволяет изучать структуру любого вещества вплоть до атомов.

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Наука #Наука #Новосибирск
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