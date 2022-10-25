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Квантовый мир показали в трейлере нового «Человека-муравья и Осы»

Источник:
Sibnet.ru
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Marvel выпустила первый трейлер фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания», картина выйдет на большие экраны в 2023 году.

В новом фильме Скотт Лэнг и Хоуп ван Дайн, а также родители Хоуп Хэнк Пим и Джанет ван Дайн, отправляются в очередное приключение, исследуя Квантовый мир.

В трейлере показали, как герои из-за научной ошибки переносятся в новую вселенную. Джанет ван, первая Оса, застрявшая в квантовом мире на 30 лет, сообщает друзьям, что не все им рассказала.

Картина станет сиквелом к фильмам «Человек-муравей» (2015) и «Человек-муравей и Оса» (2018) и 31-м по счету фильмом во франшизе. Выход фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания» запланирован на 17 февраля 2023 года.

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