Параллельный алкоимпорт возмутил производителей спиртного

Российские производители алкоголя попросили Минфин не допустить легализации параллельного импорта спиртного, они бояться, что рынок наводнит контрафакт.

Организация «Деловая Россия», в которую входят крупнейшие отечественные производители алкогольных напитков — «Белуга», «Фанагория», «Абрау-Дюрсо» и другие, в письме попросила главу Минфина Антона Силуанова не допустить введения параллельного импорта алкоголя,

Новый подход позволит недобросовестным импортерам ввозить в страну контрафакт, говорится в письме организации, с которым ознакомились в «Известиях». Пока что при прямом импорте товаров иностранные производители либо их партнеры гарантируют, что в страну поставляют оригинальную продукцию.

Качество компании подтверждают документами, подлинность которых может подтвердить производитель. Для потребителей это важно, так как легальные напитки безопасны для жизни и здоровья, отмечается в документе «Деловой России».

В сентябре Минпромторг предложил легализовать параллельный импорт для части брендов иностранного алкоголя. Часть брендов премиального алкоголя, которые упоминает Минпромторг в своих поправках по свободному импорту, до сих пор официально завозят в Россию, отмечено в письме «Деловой России». Например, это ликер Aperol, вермуты и вина Martini, коньяк Camus.

Эти марки есть и на полках магазинов. Если власти легализуют параллельный импорт спиртного, это нанесет ущерб добросовестным российским дистрибьюторам, считают в «Деловой России».