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Землетрясение произошло на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Irk-grishin / CC BY-SA 4.0

Землетрясение с магнитудой 4,7 произошло на Байкале в 28 километрах восточнее поселка Листвянка Иркутской области, сообщает ГУ МЧС по региону.

Утром во вторник, 25 октября, произошло сейсмособытие с магнитудой – 4,7, энергетическим классом – 12,4.

Согласно шкале Рихтера, землетрясения магнитудой 4,5 вызывают самые слабые толчки, приводящие к небольшим разрушениям; 6,0 — умеренные разрушения; 8,5 — самые сильные из известных землетрясений.

Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, в 28 километрах восточнее от поселка Листвянка Иркутского района.

Сейсмособытие ощущалось в Иркутске (3-4 балла), Иркутском районе, Ангарском ГО, Шелеховском и Слюдянском районах — 3 балла. Дома и объекты инфраструктуры не разрушены, жители не пострадали.

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