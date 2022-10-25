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Кадыров предложил стирать города с лица земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © https://vk.com/ramzan

Россия слабо отвечает на украинские обстрелы новых российских территорий, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, в ответ нужно стирать города с лица земли.

«Мы отвечаем… ну так, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», — заявил Кадыров в телеграм-канале.

Он отметил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, «большего и худшего» не будет. «У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?» — добавил глава Чечни.

Кадыров не раз выступает с критикой хода специальной военной операции на Украине. После отвода войск из Лимана Кадыров раскритиковал Генштаб и командующего ЦВО Александра Лапина.

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