Кадыров предложил стирать города с лица земли

Россия слабо отвечает на украинские обстрелы новых российских территорий, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, в ответ нужно стирать города с лица земли.
«Мы отвечаем… ну так, по-моему, слабо отвечаем. Если прилетел снаряд в нашу сторону, в наш регион, то надо стереть с земли города, чтобы видно было дальний горизонт, чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону», — заявил Кадыров в телеграм-канале.
Он отметил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, «большего и худшего» не будет. «У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?» — добавил глава Чечни.
Кадыров не раз выступает с критикой хода специальной военной операции на Украине. После отвода войск из Лимана Кадыров раскритиковал Генштаб и командующего ЦВО Александра Лапина.
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