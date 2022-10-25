Участники «Ледникового периода» в новом выпуске станцуют фильмы

Фото: © пресс-служба Первого канала
Мировое кино стало темой нового выпуска шоу «Снова вместе. Ледниковый период», который покажут в эфире 29 октября, сообщила пресс-служба Первого канала.
Алла Михеева и Иван Букин в бирюзовых тренировочных костюмах замахнулись на «Игру в кальмара». Регина Тодоренко примерила роль «Танцовщицы» из одноименного фильма. Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов катались под музыку из жуткого «Лабиринта фавна»
Также зрители увидят на льду номера, основанные на комедии Кустурицы «Черная кошка, белый кот», французской картине «Игрушка», фильме «Бегущий по лезвию».
Судить участников «Ледникового периода» в третьем выпуске будут Татьяна Тарасова, Татьяна Навка, Ксения Алферова, Лянка Грыу и Виктор Васильев.
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