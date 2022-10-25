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Темная тема и режим окружения появятся в YouTube

Источник:
Sibnet.ru
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В честь 17-летия YouTube несколько изменил дизайн проигрывателя и добавил нововведения в интерфейс. Теперь темная тема станет темнее, кнопки «Подписаться» и «Мне нравится» будут разными в зависимости от используемого устройства, а новый режим окружения сделает просмотр необычным.

Режим окружения (Ambient mode) будет отражать некоторые цвета фона видео в строке состояния телефона и строке заголовка видео. Предполагается, что он воссоздает ощущение отражения света в темной комнате.

Темная тема изменит цвета и будет доступна на телевизорах, смартфонах и в веб-версии. Изменения коснулись и плейлистов — информация он их станет более полной, чтобы помочь пользователям ориентироваться в контенте.

Проигрыватель получит новые возможности. Например, ссылки на моменты ролика, оставленные в комментариях, будут превращаться в кнопки. Кнопка «Подписаться» перестанет быть красного цвета, но останется по-прежнему заметна за счет контрастности.

Пользователи Android и iOS во время просмотра смогут изменять масштаб видео, а если долго нажать на экран, то будет пропущена глава ролика.

Функции начинают постепенно распространяться на всех пользователей YouTube. Заинтересованные в тестировании экспериментальных функций пользователи, могут присоединиться к YouTube Premium и испытать нововведения раньше всех.

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