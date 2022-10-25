Новое юмористическое шоу «Концерты» покажут на ТНТ

Профессиональные юмористические коллективы будут выступать
со специальными часовыми перфомансами в новом шоу «Концерты», проект стартует
30 октября на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.
Среди участников «Концертов» комики канала ТНТ, которые объединились
в коллективы: «Камызяки», Сборная Красноярска, «Союз», Женская Сборная, «Юг», Сборная
России, «Астана», «Нулевые», «Наполеоны» и «Плюшки». В проекте не будет жюри,
оценивать участников никто не будет. Ведущий проекта – Евгений Чебатков.
В премьерном выпуске зрители увидят концерт команды «Камызяки».
К Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Ренату Мухамбаеву и другим известным
комикам присоединится певец Анатолий Цой.
В первом сольном концерте комики покажут продолжение как всем
известных историй про камызякского мэра, так и подчеркнут новизну происходящего,
взяв для этого новые имена. Фанатов команды покажут пародии на передачи «Что?
Где? Когда?» и «Играй, гармонь любимая!», а также с помощью Анатолия Цоя
продемонстрируют свежие вокальные номера.
Шоу «Концерты» стартует 30 октября на ТНТ, проект будет выходить по субботам в 21.00.