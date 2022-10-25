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Новое юмористическое шоу «Концерты» покажут на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Профессиональные юмористические коллективы будут выступать со специальными часовыми перфомансами в новом шоу «Концерты», проект стартует 30 октября на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Среди участников «Концертов» комики канала ТНТ, которые объединились в коллективы: «Камызяки», Сборная Красноярска, «Союз», Женская Сборная, «Юг», Сборная России, «Астана», «Нулевые», «Наполеоны» и «Плюшки». В проекте не будет жюри, оценивать участников никто не будет. Ведущий проекта – Евгений Чебатков.

В премьерном выпуске зрители увидят концерт команды «Камызяки». К Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Ренату Мухамбаеву и другим известным комикам присоединится певец Анатолий Цой.

В первом сольном концерте комики покажут продолжение как всем известных историй про камызякского мэра, так и подчеркнут новизну происходящего, взяв для этого новые имена. Фанатов команды покажут пародии на передачи «Что? Где? Когда?» и «Играй, гармонь любимая!», а также с помощью Анатолия Цоя продемонстрируют свежие вокальные номера.

Шоу «Концерты» стартует 30 октября на ТНТ, проект будет выходить по субботам в 21.00.

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