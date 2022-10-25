Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в частных разговорах ставит под сомнение умственные способности 79-летнего президента США Джо Байдена, говорят источники в Эр-Риаде.

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил своим советникам, что Байден «не произвел на него впечатления» еще в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы. Он отметил, что ему гораздо больше в качестве главы Белого дома импонировал Дональд Трамп, приводит The Wall Street Journal слова источников.

«Враждебность между Байденом и принцем Мухаммедом обострила напряженность» в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда, вероятно, эта ситуация будет ухудшаться, пишет газета.

Между лидерами Саудовской Аравии и США сейчас «практически нет доверия, и совершенно отсутствует взаимоуважение», — сказал один из наиболее американских экспертов по Востоку Эрон Дэвид Миллер.