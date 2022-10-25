Российское командование активизировало контакты с Западом

Плотность переговоров между военным руководством России и ряда ключевых стран НАТО достигла небывалого уровня. На Западе отметили важность контактов с российским командованием и уважительный характер разговора.

У России есть опасения повторения провокации с якобы имевшим место применением Сирией химического оружия, сказал «Ведомостям» директор Фонда развития технологий 21 века Иван Коновалов. «Были сообщения, что к тем провокациям имели отношение и западные, в том числе британские, спецслужбы», – отметил он.

В течение понедельника, 24 октября начальник Генерального штаба российских Вооруженных сил (ВС) Валерий Герасимов провел телефонный разговор с председателем Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Как говорится в сообщении Минобороны РФ, «в ходе разговора продолжено обсуждение с американской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной «грязной бомбы». Ранее 24 октября такой же разговор у Герасимова состоялся с начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином.

До этого министр обороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своими коллегами из США, Франции, Великобритании и Турции. Они также были посвящены обеспокоенности России в связи с возможным применением «грязной бомбы».

В своих сообщениях об этих разговорах министерства обороны Великобритании и США заявили, что России не следует использовать предлоги для эскалации, но при этом отметили важность контактов и уважительный характер разговора.