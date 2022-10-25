Маск назвал Каспарова идиотом

Американский миллиардер Илон Маск назвал идиотом бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (внесен Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов), который раскритиковал его мирные предложения по Украине.

Каспаров участвовал в утреннем шоу телеканала CNBC Squawk Box, в котором упомянул Маска. «Почему люди, сидящие в комфортных особняках в Кремниевой долине, рассказывают Украине, как вести свои дела?», — сказал он.

После этого Маск написал в своем Twitter: «Хотя Каспаров в самом деле играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот». Он также добавил, что у него нет дома и уж тем более особняка.

Ранее Маск опубликовал в соцсетях свое видение разрешения конфликта на Украине. По его мнению, Крым должен остаться частью России, а в занятых российскими войсками регионах нужно провести повторные референдумы.