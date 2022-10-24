Военным и пенсионерам предоставят льготные автокредиты

Минпромторг расширит программу льготного автокредитования уже в 2022 году, включив в нее пенсионеров и военнослужащих, сообщил вице-премьер и глава ведомства Денис Мантуров.

Министр уточнил, что в настоящее время ведется доработка соответствующих нормативных актов. По словам Мантурова, в России постоянно совершенствуется формат поддержки автопрома. На текущий момент окончательные предложения формируются на базе текущего бюджета.

В этом году в рамках льготного автокредитования скидка была увеличена до 20%, а стоимость автомобиля, подпадающего под льготный автокредит, выросла с 1,5 миллиона до 2 миллионов рублей.

Предложение доступно семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим транспортное средство.