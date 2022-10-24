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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия привела в готовность войска радиационной защиты

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Российская армия привела в готовность войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщил на брифинге начальник РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По его словам, «силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения». Кириллов уточнил, что возможное применение «грязной бомбы» приведет к заражению нескольких тысяч квадратных метров территории.

Войска радиационной, химической и биологической защиты предназначены для проведения комплекса мероприятий, которые призваны обеспечить выполнение боевых задач в условиях радиоактивного, химического и биологического заражения.

Основу войск РХБЗ составляют многофункциональные отдельные бригады двойного назначения, способные проводить специальную обработку вооружения, военной техники, сооружений и других объектов, обеспечивать радиационную, химическую, биологическую разведку и контроль.

Москва опасается, что Украина готовит провокацию с использованием «грязной бомбы», чтобы обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинском театре боевых действий.

«Грязная бомба» — мощное взрывное устройство с включенным в него веществом, излучающим жесткую радиацию. Официальный Киев отрицает подготовку такого оружия.

Тема: Военная операция на Украине
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