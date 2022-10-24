Украинской армии потребовались свежие силы

Украинская армия нуждается в доукомплектовании, всем военнообязанным мужчинам в возрасте до 60 лет следует ожидать повестку, сообщил начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов.

По его словам, Украина должна иметь «большое количество личного состава сил обороны» и наращивать боевой потенциал. Максимов в интервью украинскому агентству ТСН подчеркнул, что мобилизация будет продолжена в 2023 году.

При этом он отметил, что рейды, во время которых выдают повестки, будут продолжаться в любом месте и в любое время суток. Это стоит иметь в виду нарушителям комендантского часа, а также требований законодательства о военной службе и воинской обязанности.

С 25 февраля гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну до окончания действия военного положения. В настоящее время этот режим действует до 21 ноября.

За уклонение от военной службы во время мобилизации на Украине предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы.