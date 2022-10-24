Мобилизованный из Хакасии умер в войсковой части в Омске

Мобилизованный из Хакасии Михаил Кулинченко умер в войсковой части из-за болезни, сообщает правительство Хакасии.

Он был призван Абаканским военным комиссариатом в рамках частичной мобилизации. Кулинченко проходил подготовку в звании старшего лейтенанта.

«Умер 24 октября в возрасте 48 лет. Точная причина смерти временно не установлена до выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении. Семье погибшего бойца власти пообещали оказать помощь и поддержку.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. В войсковой части Омска это уже второй случай гибели мобилизованного. В соседнем новосибирском пункте обучения умерли двое мобилизованных, одного из них убили, следователи расследуют дело.