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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мобилизованный из Хакасии умер в войсковой части в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Мобилизованный из Хакасии Михаил Кулинченко умер в войсковой части из-за болезни, сообщает правительство Хакасии.

Он был призван Абаканским военным комиссариатом в рамках частичной мобилизации. Кулинченко проходил подготовку в звании старшего лейтенанта.

«Умер 24 октября в возрасте 48 лет. Точная причина смерти временно не установлена до выяснения обстоятельств», — говорится в сообщении. Семье погибшего бойца власти пообещали оказать помощь и поддержку.

Частичная мобилизация стартовала в России 21 сентября. В войсковой части Омска это уже второй случай гибели мобилизованного. В соседнем новосибирском пункте обучения умерли двое мобилизованных, одного из них убили, следователи расследуют дело.

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