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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские десантники разгромили колонну украинской бронетехники

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы ВДВ уничтожили колонну украинской бронетехники, обнаруженную на марше разведывательными дронами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Десантники боевой стрельбой из 122-мм гаубиц Д-30 нанесли огневое поражение противнику, уничтожив около десяти танков и других бронированных машин, а также до 50 человек живой силы неприятеля, отмечается в сообщении.

Представитель штаба артиллерии соединения ВДВ уточнил, что противник шел в колоннах. Артиллерийским ударом первые танки были уничтожены, в результате наступление бронетехники было остановлено.

По словам российского военного, оставшаяся техника украинской армии спешно покинула поле боя. Судя по опубликованному военным ведомством видео, ВСУ в итоге бросили поврежденную технику.

Тема: Военная операция на Украине
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